Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların Brüksel’deki etkinlik çerçevesinde bir araya gelerek Kıbrıs sorununun çözüm gerekliliğini ele aldığı belirtildi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da etkinlikte konuştuğu ifade edildi.

Haravgi gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Avrupa Parlamentosu’nda AKEL tarafından organize edilen “Kıbrıslı Türkler ve AB- Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi Perspektifleri” başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, “mevcut durumun, Kıbrıs halkı için kalıcı güvensizlik ve sorun kaynağı” olduğunu ifade etti.

Stefanu, “zamanının Kıbrıs’ın, defakto bölünmenin uzantılarını ve sonuçlarını yaşayan Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların aleyhine çalıştığını” belirtti.

Stefanu konuşmasında AKEL’in Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin mücadelenin kazanılması için mücadele ettiğini ve mücadele etmeye devam edeceğini de söyledi.

Etkinlikte konuşan Tumazos Çelepis ise Guterres çerçevesinin altı noktasını derinlemesine analiz ederek müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da etkinlikte yaptığı konuşmada, siyasi sorunun devamının, statükonun temel besin kaynağı olduğunu bunun ise hiçbir zaman durağan olmadığını belirtti.

Gazete etkinlikte 40’ı aşkın Kıbrıslı Türk ve Rum’un yanı sıra Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Borman’ın da konuşmacı olarak yer aldığını yazdı.