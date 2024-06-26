Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti liderleri ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen iki toplumlu toplantılar çerçevesinde bugün ara bölgede Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, katılımcı siyasi partilerin bugünkü toplantıya ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs’tan AKEL'in “Kıbrıs sorununda süregelen çıkmazın aşılmasını hedefleyen etkin inisiyatiflere olan ihtiyaç” konulu önerisinin ele alındığını belirtildi.

Açıklamada, “siyasi parti temsilcilerinin, Kıbrıs sorununda müzakerelerin devam etmemesinin, kabul edilemez, bölücü statükonun sağlamlaşmasına katkıda bulunduğu konusunda hemfikir olduğu” kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi parti temsilcileri, mevcut çıkmazın her iki toplumun liderlerinin alabileceği yeni inisiyatiflerle aşılabileceğine inanıyorlar. Ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisinin çabaları, BM parametrelerine dayalı federal bir çözüm için müzakere sürecinin yeniden başlamasına yardımcı olacak şekilde ilgili tüm taraflarca desteklenmelidir. Bu bağlamda, Ledra Palace'ta bir araya gelen siyasi partiler, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisinin Kıbrıs’a yapacağı bir sonraki ziyaretinde kendisiyle görüşmek istediklerini ifade ettiler.”

Açıklamada, toplantıya katılan siyasi partilerin ayrıca, “toplum düzeyindeki diyalogun birçok düzeyde geliştirilmesi gerektiği” görüşünü ortaya koyduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“Empati, iş birliği ve federal kültür yaratmayı amaçlayan girişimlerle Kıbrıs halkına yaklaşılmalıdır. Bu doğrultuda, eğitim, kültür, bilim, çevre ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda iş birliğinin teşvik edilmesi buna katkı sağlayabilir. Ledra Palace toplantılarına katılan siyasi partilerin çalışmaları bu yönde katkı sağlayabilir.”

Açıklamada siyasi partilerin, “bölgede barışın hakim olması gerektiği ve Gazze'deki savaşın sona ermesinin her zamankinden daha gerekli olduğu konusunda” da hem fikir olduğu belirtilerek, “Filistin sorununa, BM kararlarına dayalı iki devletli bir çözüm bir an önce bulunmalıdır. Bu gelişmeler çerçevesinde, Kıbrıs bölgemizde barışın köprüsü olmalıdır.” şeklindeki ortak görüşlerine yer verildi.

Bir sonraki toplantı, 31 Temmuz’da Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ev sahipliğinde yapılacak.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türk tarafından Demokrat Parti’nin (DP) ile Kıbrıs Rum kesiminden Yeşiller Partisi’nin ortak bildirinin dışında kalmayı tercih ettikleri de belirtildi.

Slovak Büyükelçi Martin Bezak himayelerinde yapılan bugünkü toplantıya, Bağımsızlık Yolu’ndan Umut Ersoy ve Mustafa Keleşzade, BKP’den Salih Rüştü Sonüstün, CTP’den Sami Özuslu, DP’den Salih Çeliker, KSP’den Osman Zorba, TDP’den Mustafa Ertanın ve YKP’den Murat Kanatlı ile Oğuz Özen katıldı.

Toplantıda, Güney’den ise AKEL’den Stefanos Stefanou, Elias Demetriou, Stavri Kalopsidiotou, Yeşiller Partisi’nden Kyriakos Tsimillis, DEPA’dan Antigoni Papadopoulos, DİSİ’den Xenia Constantinou, EDEK’ten Andreas Panagides, ERKK’ten Ioulia Khovrina Komnenos, Nikolaos Khovrin Komnenos, Elvira Ribas ve Birleşik Demokratlar’dan Praxoula Antoniadou Kyriacou yer aldı.