Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat araştırması, Güney Kıbrıs'ta yalan haber yayılma oranının çok yüksek olduğunu gösterdi.

Haravgi gazetesi, araştırma neticesinde her 10 Kıbrıslı Rum’dan birinin internette yayılan haberleri başka kaynaklardan da teyit etmeye çalıştığını yazdı. Kıbrıslı Rumların sadece yüzde 9.9’nun internette çıkan haberleri teyit etmeye çaba gösterdiğini yazan gazete, bu oran neticesinde Güney Kıbrıs’taki yalan haber yayılım ihtimalinin çok ciddi olduğunu da belirtti.

Habere göre, haberi başka kaynaklardan teyit etme açısından AB’deki ortalama oran yüzde 26.6.