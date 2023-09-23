Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmaz mallarının kullanımı konusunda son altı ayda gerçekleştirilen denetlemelerin ele tutulur sonuçlar verdiği ve Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi’nin kasasına 600 bin Euro fazladan gelir girişi sağlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu tarafından başlatılan ve altı aydır sürdürülen incelemelerin elle tutulur sonuçlar vermeye başladığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk Taşınmaz Malları İdaresi tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, iş yeri olarak kullanılan her 10 Kıbrıslı Türk taşınmazından birinin kullanıcısının, kullanım şartlarını ihlal ettiğinin tespit edildiğini, incelenen 540 taşınmazdan 69’unun ise, gerek kullanım koşulları gerekse kullanıcılarının hak sahibi olup olmamaları açısından şüpheli bulunduklarını yazdı.

Denetimler sonrasında İdare'nin gelirinin son altı aylık dönemde 600 bin Euro arttığı, 600 bin Euro’luk bir tutar için ise davalar açıldığı belirtilirken, İdare'nin 1 buçuk milyon Euro’luk alacakları için ise uzlaşı ve anlaşmalar sağlandığı vurgulandı.

Gazete, daha önce yayımlanan Sayıştay raporunda, Kıbrıs Türk ticari taşınmazlarının yüzde 65’inin hak sahiplerinin kullanımında olduğunun vurgulandığını da belirtirken Kıbrıs Türk ticari taşınmaz sayısının Limasol’da bin 500, Baf’ta bin 352, Larnaka’da bin 181 ve Lefkoşa’da ise 528 olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca, Rum İçişleri Bakanı’nın açıklamasında, “devletin 6 milyar Euro’luk mülk idare ettiği halde yıllık sadece 6 milyon Euro gelir elde etmesinin mantığa uygun olmadığını” söylediğini de aktardı.