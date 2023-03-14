Lefkoşa, 14 Mart 23(TAK): Türkiye ve Suriye’yi vuran depremler sebebiyle Güney Kıbrıs’ta da önlemler alınmaya başlandığı, bu çerçevede Kıbrıs Türk taşınmazlarının depreme dayanıklılık kontrollerinin gerçekleştirilmesi yönünde adımlar atılacağı bildirildi.

Politis gazetesi: “Kıbrıs Türk Evlerinde Statik Kontrol” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen büyük çaptaki depremler sebebiyle Kıbrıs Rum makamlarının da harekete geçtiğini, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının deprem kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla yasa tasarısı hazırlandığını yazdı.

Kıbrıs Türk taşınmazlarının da depreme dayanıklılık testlerinin yapılabilmesi adına Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde hazırlanan yasa tasarısında, herhangi bir Kıbrıs Türk evi veya dükkânının bir hak sahibine verilmeden önce statik kontrollerinin yapılmasını sağlanması öngörülüyor.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun ise Rum İçişleri Bakanı Konstoantionos Yoannu’ya bir mektup göndererek, Rum göçmenlerin ikamet ettikleri toplam 43 apartmanın 2020 yılında gerçekleştirilen kontrollerinde, söz konusu binaların dayanıklılığının standartların çok altında olduklarının tespit edildiğini hatırlattığını da aktardı.

Stefanu, söz konusu apartmanların bakım ve onarımlarının yapılması için eylem planı hazırlanması çağrısında da bulundu.

(SB/ŞEB)