Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası 11- 15 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde “Sağlık Alanındaki Meslekler Hakkında Söyleşi” gerçekleştirdiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Taşargöl, söyleşilerin sürekli hale getirildiğini ve eşitli liselerde benzerlerinin yapıldığını kaydetti.

Taşargöl, amaçlarının ülkenin geleceği olan gençlerin meslek seçimlerinde deneyim sahibi kişiler ile bir araya gelerek, farkındalıklarını arttırmak ve akıllarındaki soruları paylaşabileceği bir ortam yaratmak olduğunu söyledi.

Söyleşi Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Eğitim Sorumlusu ve radyoloji uzmanı Sinem Şığıt İkiz’in yaptığı sunum ile başladı, ardından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Çiğdem Bakkaloğlu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Erol Barçın ve Dermatoloji Uzmanı Leman Havuzsalim sunumlarını gerçekleştirdi.