Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) ziyaret etti.

Dernek'ten verilen bilgiye göre, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’nün davetiyle yapılan ziyarette TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut ve kurul üyeleriyle toplantı gerçekleştirildi.

KT Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Sermet Benli, Asbaşkan Artunç Gürkut, Genel Sekreter Aydın İnce ve Sayman Ayşe Kaya’nın katıldığı toplantıda sektörel gelişmelerle ilgili konular ve iş birliklerinin ileriye taşınması ele alındı.