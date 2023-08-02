Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanlığına Hakan İnce, Genel Sekreterliğine ise Arkın Başat atandı.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi altında oluşturulan Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu başkan ve genel sekreterliğine atama yapıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, oluşturulan federasyonla ülke izciliğinde çok daha iyi noktalara gelineceğini ifade ederek, geçici yönetim kurulunun en geç bir yıl içinde genel kurul gerçekleştirerek yönetimi tekrar oluşturacağını kaydetti ve bu süre zarfında geçici yönetime çalışmalarında başarır diledi.