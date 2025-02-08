Federasyon adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Doruk Günalp, UNFICYP Misyon Şefi ve BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde 20 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantıda, Rum lider Nikos Hristodulidis tarafından önerildiği bildirilen, gençlik alanında iki toplumlu teknik komitenin kurulması yönündeki girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Günalp, yetki alanı ve katılımı yalnızca Kıbrıs gençliği ile sınırlı olacak bir komitenin oluşturulmasının, her iki toplumun gençlerine yönelik güven artırıcı önlemlerin bizzat gençler tarafından belirlenebileceği, tartışılabileceği ve ele alınabileceği bir platform sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Kıbrıs’taki gençlerin güçlendirilmesine de katkı sunacağını belirtti.

Günalp açıklamasında şunlara değindi:

“Gençlerin, kendileri için önemli olan konuları tanımlama ve ele alma süreçlerine aktif ve doğrudan katılımı uzun süredir ya sınırlı kalmış ya da tamamen eksik olmuştur ve bu konulara ilişkin alınan kararlar, çoğu zaman gençlerin doğrudan katkısı olmaksızın şekillenmiştir. Başta kültürel miras ve eğitim olmak üzere iki toplumlu teknik komitelerin bugüne kadar gösterdiği başarı değerlendirildiğinde gençlik alanında yapılacak potansiyel çalışmalar bizlerde heyecan uyandırmaktadır.

Kıbrıslı Türk gençlik STÖ’lerinin çatı kuruluşu olarak Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, bu komitenin gençlerin katılımını ana akım diyalog ve karar alma süreçlerine taşıma potansiyelini de taksir etmektedir. Bu doğrultuda, liderleri, söz konusu girişime öncelik vererek hayata geçirme çabalarını artırmaya çağırıyoruz.

Bu teknik komitenin, her iki taraftan uzmanlar ve deneyimli gençlik çalışanları ile birlikte oluşturulmasını beklemekteyiz. Zira, gençlik kuruluşları arasında tesis edilecek diyalog, bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği açısından azami öneme sahiptir. Gençlik kuruluşlarına yönelik yapısal destek, bu türden girişimlerin etkinliği ve uzun vadeli başarıya ulaşması için önem taşımaktadır.

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, bu girişimi memnuniyetle karşılamaktadır ve hayata geçirilmesi için yetkililere destek vermeye hazırdır.”