Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, “Frankofoni'nin zenginliğini ve çeşitliliğini kutlamak amacıyla” 20. Frankofoni Etkinliği'ni düzenledi.

Dernek açıklamasına göre, etkinlik kapsamında, 4-6 yaş arası çocuklara yönelik dernek öğretmenleri Özlem Özlüoğlu ve Naziyet Öznur önderliğinde Fransızca Şarkı Atölyesi ve Kıbrıs Fransız Kültür Merkezi Fransız Dili için İş Birliği Ataşesi Jean Claude Peronnet'nin sunumuyla gerçekleşen "Ecrire en Français venir d'ailleurs" başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Etkinlik, Rüstem Kitabevinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açıklamaya göre, minik katılımcılar, Fransızca müziğin büyülü dünyasına adım atarak, eğlenceli ve interaktif bir dil deneyimi yaşadılar. Atölye, çocukların dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda Fransız diline ve kültürüne olan ilgilerini de artırdı.

Aynı gün içinde Kıbrıs Fransız Kültür Merkezi Fransız Dili için İşbirliği Ataşesi Jean Claude Peronnet'in katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. "Ecrire en Français venir d'ailleurs" başlıklı söyleşi, dilin kültürel çeşitliliği üzerine derinlemesine bir tartışma ortamı sundu.

Etkinliklerin ardından, kokteyl düzenlendi.