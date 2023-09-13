Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, BM Barış Gücü askerlerinin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerine fiziki darpta bulunduğunu ifade ederek, BM Barış Gücü ve askerlerini "şiddetle" kınadığını bildirdi.

Dernek, yazılı açıklamasında, BM tarafından açılan soruşturmanın takipçisi olacağını belirterek, BM Barış Gücü’nün; “tarafsızlık ve duygu kontrolüyle ilgili kurum ve askerlerini disipline edecek eğitim ve girişimlerde bulunmasını” istedi.

KKTC makamlarının Pile ve bölgesinde yaşayan halkın, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını kolaylaştırmak maksadıyla başlattığı Pile – Yiğitler yolunun geliştirilmesi çabalarının, 18 Ağustos'ta BM Barış Gücü askerlerince engellemeye çalışıldığını, BMGB personeli ve polis mensuplarının da yaralandığını anımsatarak, böylece Kıbrıs Türkü ve uluslararası camia nazarındaki "kusurlu imajına bir yenisini eklediğini" belirten dernek, şöyle devam etti:

“11 Eylül 2023 tarihinde Ledra Palace bölgesinde yer alan ve KKTC toprağı olan Burhan Tan sokakta, haşere ve yangınla mücadele maksadıyla, Güvenlik Kuvvetleri askerlerimizce yapılan ot temizliği çalışmalarına, BMBG bu imaj kaybını sağduyu ve ciddiyetten uzaklaşarak, asker disiplininin kabul edemeyeceği duygu kontrolsüzlüğü ve fiziksel şiddete yönelimi ile gidermeye çalışmıştır. BMBG askerleri, sözlü müdahale girişimleri ile bu yeni olayı gittikçe tırmandırarak, misyonlarının ve hukukun dışına çıkarak, had ve hududu aşmış, KKTC Güvenlik Kuvvetleri askeri olan mücahidimize ciddi bir fiziki darpta bulunmuştur. Bizim için kutsal olan askerimize yapılanı kabul etmemiz asla mümkün değildir"