Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV) , K. T. Öğretmenler Koop Ltd. ve Cypri Cola Evsu Ltd. sponsorluğunda, ilkokul öğrencilerine yönelik geleneksel olarak düzenlediği “25. Kompozisyon ve Kitap Ayracı” yarışmalarının Ödül Töreni, bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Lefkoşa’daki Merkez Salonu’nda yapıldı.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, Ödül Töreni’ne; Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Revin Gürler, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Cypri – Cola Evsu Ltd. yetkilisi Okan Eres, KTEV Mütevelli Heyeti Üyeleri Sibel Sorakın, Dilek Behcetoğulları, Semral Öztan ve Berna Özdoğa Yılmazoğlu’nun yanında okul müdürleri, öğretmenler, ödül alan öğrenciler ve aileler katıldı.

KTEV Başkanı Umure Örs yaptığı açılış konuşmasında, Vakıf olarak ana hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak olduğunu belirtti. Her çocuğun çağdaş, özgür eğitim alma hakkına değinen Örs, Vakıf olarak kültür ve sanat konularında yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Bu yılki kompozisyon ve kitap ayracı yarışmalarına gösterilen yoğun katılımdan bahseden Örs, ayraç yarışmasına 7000’in üzerinde, Kompozisyon yarışmasına ise 30 ilkokuldan katılım sağlandığını aktardı.

Bu yoğun katılımın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Örs, sponsorlara teşekkür de etti.

Kompozisyon Yarışması’nın jüri üyeliğini Özge Baysan, Hatice Şenbülbül ve Umure Örs’ün, Kitap Ayracı yarışmasının jüri üyeliğini ise Semral Öztan, Ruzen Atakan, Türkan Mengi ve Umure Örs’ün yaptığının belirtildiği açıklamada, dereceye girenler de açıklandı.