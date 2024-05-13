“Bu toplumun en kötü gününde dahi canı pahasına hizmet veren tüm meslektaşlarımızın mesleki onuru ayaklar altına alındı”“

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “14 Mayıs Eczacılık Günü’müzü lütfen bırakın biz eczacılar biz bize kutlayalım. Çünkü bu toplumun en kötü gününde dahi canı pahasına hizmet veren tüm meslektaşlarımızın mesleki onuru ayaklar altına alındı ve hiçe sayıldı” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan mesajda, “Gelişmiş ülkelerin bir başka evrende yaşamı tartıştığı, ilaç sanayilerini geliştirdiği, teknolojilerin insan sağlığı lehine en üst düzeyde kullanıldığı bir dünya içerisinde, bizler ülkemizdeki sağlık sisteminin acı gerçekleriyle mücadele etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

-“Meslektaşlarımızın gelecek kaygıları ve üzerlerindeki psikolojik baskıların çözümü konuşulmalı”

“14 Mayıs Eczacılık Günü’nü ne yazık ki bizler için çok ama çok acı, tarifi olmayan ve geçmiş senelerde olduğu gibi coşkuyla kutlayamayacağımız bir gün” denilen Birlik açıklamasında, ülkelerin, başta pandemi olmak üzere eczacıların hayati önem taşıyan meslek icra ettiklerini unutmadıklarına ve bugün sağlık sistemlerinin birinci bacağına hekimler ile eczacıları yan yana koymaya başladıklarına işaret edilerek, devamla şu ifadelere yer verildi:

“İçerisinden geçtiğimiz süre boyunca gerek ilaca erişim, gerekse de meslektaşlarımızın durumlarının gün geçtikçe daha da kötüye gittiği aşikardır. Fakat tüm bunlara rağmen meslektaşlarımızın görev başından ayrılmadıklarını ısrarla hatırlatırız. Bugün mesleğimizde ve ilaçta yaşanan sıkıntıları dile getirmekten ziyade, tüm bu sorunların çözümünde önemli rol oynayan meslektaşlarımızın ülkemizdeki gelecek kaygılarını ve üzerlerinde ısrarla devam ettirilen psikolojik baskıların çözümünün konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, kısa ve net bir kutlama mesajımız olacaktır; 14 Mayıs Eczacılık Günü’müzü lütfen bırakın biz eczacılar biz bize kutlayalım. Çünkü bu toplumun en kötü gününde dahi canı pahasına hizmet veren tüm meslektaşlarımızın mesleki onuru ayaklar altına alındı ve hiçe sayıldı.”

Birlik, mesajını “tüm meslektaşlarını 14 Mayıs Eczacılık Günü’nde olumsuzluklara inat saygı ile selamlıyor” diyerek sonlandırdı.