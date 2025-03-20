Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Turhan Ulutekin 20 Mart Dünya Ağız ve Diş Sağlığı Günü sebebiyle açıklama yaptı.

Odadan verilen bilgiye göre, “Sağlıklı dişler, yalnızca güzel bir gülümseme için değil, aynı zamanda genel sağlığımızın korunması için de gereklidir.” ifadelerini kullanan Turhan, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi verdi.

Turhan, diş sağlığını korumak için “günde en az iki kez dişleri florürlü bir diş macunuyla fırçalamak, diş ipi kullanarak diş aralarını temizleme, şekerli ve asitli yiyeceklerden mümkün olduğunca kaçınmak, yılda en az iki kez diş hekimine muayene olmak” gerektiğini belirtti.