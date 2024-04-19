Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde ortaokullara yönelik düzenlediği afiş yarışmasının sonuçları açıklandı.

Ödül töreni ve sergisi 4 Mayıs Cumartesi saat 14.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği lokalinde yapılacak.

Oda Başkanı Halil Bakkaloğlu, yaptığı açıklamada, çocukların ağız ve diş sağlığına olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, farklı okullardan öğrencilerin katıldığını belirtti.

Eserlerin, resim öğretmenleri Bedia Kale, Tahsin Albulut ve Mehmet İlkerli’den oluşan jüri tarafından değerlendirilirken sonuçlar şöyle açıklandı:

“Birinci: Nguven Ngol Tram- Lefke Gazi Lisesi, ikinci; Melek Kurt- Değirmenlik Lisesi, üçüncü; Fatoş Sanlı -Güzelyurt Türk Maarif Koleji

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Özel Ödülü: Yaren Çiftçi- 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

Mansiyon ödülleri: İlkim Harnuboğlu- Lefke Gazi Lisesi, Melis Oksu- Lefke Gazi Lisesi, Masal Işıldaklı -Lefke Gazi Lisesi, Elif Baysal -Bayraktar Ortaokulu, Emin Yel- Bayraktar Ortaokulu, Huzaira Khalid- Oğuz Veli Ortaokulu, Gülten Tabak- Lefke Gazi Lisesi, Sevde Demir- Çanakkale Ortaokulu, Ecem Yıldız- Türk Maarif Koleji, Sevim Mery Erkmen- Türk Maarif Koleji

Sergileme alan eserler: Osman Nejat Konuk Ortaokulu’ndan Selahattin Köseçavuş (2 Eser), Türk Maarif Koleji’nden: Salih Tunçbilek, Birce Esat, Armin Çatozlular, Ecemnaz Buran; 19 Mayıs Türk Marif Koleji’nden: Laren Nedim, Derin Özcan, Alya Yeşil; Esin Leman Lisesi’nden: Asi Recep; Oğuz Veli Ortaokulu’ndan: Rameesha Khalid, Hatice Koşman, Huzaira Khalid, Ekin Beke, Alya Nilda Türe, Rojbin Özer, Sudenaz Demir, Lapta Yavuzlar Lisesi’nden: Hira Baytar, Kaan Batın Usta, Hakan Taşkınsu, Melisa Özmenek, Hasan Ellidört; Güzelyurt Türk Maari Koleji’nden: Sabiha Altıntuğ, Fatoş Sanlı; Değirmenlik Lisesi’nden: Mehriban Yusufova, Duygu Özdemir; Bayraktar Ortaokulu’ndan: Hoorain Siraj, Melike Karadağ, Ariba Abrar, Bahar Armin Behlül; Lefke Gazi Lisesi’nden: İlhamcan Öztuğ, Sultan Nur Kefil, Tanem Ayrancıoğlu, Açelya Akargöl; Demokrasi Ortaokulu’ndan: Fatmanur Parçalar”