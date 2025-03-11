“Etkin ve şeffaf bir soruşturma şarttır”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Boğaz Karakolu’nda tutuklu olan Eziz Sapartagaganov’un karakol hücresinde hayatını kaybetmesi ve akabinde ölümünün intihar olduğunun açıklanmasının üzerinde ciddiyetle durulması gereken “hayati bir hak ihlali” görünümünde olduğunu belirterek, etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden dün konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşanan bu olay karşısında bazı noktalara dikkat çekilerek etkin ve şeffaf soruşturma, gözaltı koşulları ve denetimlerin artırılması ile insan haklarına saygı ve kötü muamelenin önlenmesi gibi hususların önemine vurgu yapıldı.

Birlik, “Etkin ve şeffaf bir soruşturma şarttır” diyerek, “Eziz Sapartagaganov’un ölümünün tüm detaylarıyla aydınlatılması için yürütülecek soruşturma hem Polis Teşkilatı ve Bakanlar Kurulu tarafından uluslararası insan hakları standartlarına uygun şekilde yürütülmeli hem de Fasıl 153 Ölüm Sorgu Yargıçları Yasası’nın 6. maddesi tahtında Yargı tarafından gerekli soruşturma yürütülmelidir” ifadelerini kullandı.

Gözaltı koşulları ve denetimlerin artırılması hususunda ise Birlik, “Bu trajik olay, karakollardaki gözaltı koşullarının güvenli ve sağlıklı olmadığı konusundaki tartışmayı yeniden gündeme getirmelidir. Tutukluların haklarının korunması ve olası ihlallerin önlenmesi için karakollarda fiziksel ve psikolojik güvenliği artıracak önlemler acilen alınmalıdır.” dedi.

Birlik, insan haklarına saygı ve kötü muamelenin önlenmesine ilişkin, “Gözaltında bulunan kişilerin yaşam hakkı başta olmak üzere tüm temel haklarının korunması, hukuk devletinin en temel gereğidir. Bu kapsamda, öncelikle işkence ve kötü muamele ceza yasasında suç kapsamına alınmalı, bu tür iddiaları tarafsız şekilde soruşturacak denetim mekanizmaları kurulmalı ve tutuklu-mahkumların sağlık kontrollerinin İstanbul Protokolü çerçevesinde yapılması sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, yetkililere de çağrıda bulunarak, “Polis Genel Müdürlüğü, olayla ilgili tatmin edici ve ayrıntılı açıklamalar yapmalı, herhangi bir ihmal saptanması halinde sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. “ dedi.

Birlik ayrıca, Polis Müdürlükleri ve karakollardaki tutukluluk ve hücre koşullarının iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini ve karakol, cezaevi ve diğer alıkonma mekanlarının bağımsız sivil denetime açılmasının sağlanmasını talep etti.

Birlik, “Bu tedbirlerin bugüne değin alınmamış olması, aynı olayların belli aralıklarla tekrar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu can kaybının sorumluluğu hepimizin üzerindedir. Gereğinin yapılmaması halinde benzer acı tablolarla karşılaşmamız kaçınılmazdır.“ ifadelerini kullandı.