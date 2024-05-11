Kıbrıs Türk Anneler Derneği, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Dernek Eş Başkanı Ayten Işık, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Dünya Anneler Gününde, tüm anneleri kutladıklarını, hayatta olmayanlara ise Allah'tan rahmet dilediklerini kaydetti.

Güzel bir çift sözün yerini hiç bir hediyenin alamayacağını, her gün anneleri saygı ve sevgi ile kucakladıklarını ifade eden Işık, “Mutluluk, başarı ve yaşam kaynağının sırrı annelere olan sevgi ve saygıda saklıdır” dedi.

Işık, “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” sözü ile Peygamberin insanoğlunun yaşamında mutluluğa ulaşmanın sırrını da gösterdiğini, annelere saygı ve sevgi gösterilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladığını ifade etti.