Rum Yönetimi Temsilci atama ilanı haricinde Genel Sekreter’in Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu raporlarını merakla bekliyor

Rum basını Genel Sekreter’in kişisel Kıbrıs temsilcisini atama ilanı dışında Barış Gücü raporu ve İyi Niyet Misyonu raporunun Güvenlik Konseyi’nde ele alınacağı Ocak ayında, uzun süredir siyasi gündemden düşen Kıbrıs sorununda hareketlilik bekliyor.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Sorununda Sular Çalkalanıyor” başlığıyla manşete çektiği haberine göre, Maria Angela Holguin Cuellar’ın Genel Sekreter’in kişisel temsilcisi olarak görevine 1 Ocak itibarıyla başlayacağı bilgisini aldığı için atama ilanının önümüzdeki günler içerisinde yapılmasını bekleyen Rum Yönetimi, daha çok Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu raporlarının içeriğine önem veriyor.

Gazete Cuellar’ın resmî atama ilanının hemen ardından Ada’ya ve garantör ülke başkentlerine yapacağı ziyaretleri planlamak üzere iki tarafla ve bütün müdahiller ile temasa geçebileceğini, ancak ilk ziyaretini, Ocak ayı başlarında New York’ta olacak Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la görüştükten sonra planlayacağını yazdı.

Habere göre, Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne yönelik iki raporunun Ocak ayının ilk yarısı içerisinde hazır olması bekleniyor. Rum Yönetimi raporlarda yer verilecek ifadelerin, son altı ay içerisinde ara bölge boyunca cereyan eden bir dizi vukuat nedeniyle özel bir önem ve ağırlık taşıyacağı görüşünde.

Gazeteye göre, özellikle Pile ve Ay Demet’teki olayların, Barış Gücü raporunda nasıl yer alacağı merakla bekleniyor. Güvenlik Konseyi’nde halen not edilmiş Pile meselesinin, bölgedeki bütün çalışmaların durmuş olmasından sonra raporda nasıl ifade edileceği konusunda soru işaretleri bulunan Rum Yönetimi, Ay. Demet (Metahan Kara Kapısı bölgesi) meselesinin BM tarafından nasıl kaydedileceğine de dikkat kesildi.

Kıbrıs sorununda ise dikkatini, temsilci atanması ötesinde şu iki noktaya yoğunlaştırdı: 1-Genel Sekreterin önümüzdeki dönem hakkındaki ifadesi ve nasıl hareket edeceği, 2-Güvenlik Konseyi’nin gelecek ayın sonunda benimseyeceği kararında yer alacak ifade.

Gazete, Rum Yönetiminin gerek Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporlar gerek Güvenlik Konseyi’nde yapılacak tartışmalar, özellikle de İngilizler tarafından hazırlanacak ve Konsey’in onayına sunulacak kararın içeriği konusunda alarmda olduğunu yazdı, “normalde, detaylar arasına birçok tuzak gizlenir, bu nedenle ihtilaflı ifadelerin zamanında ekarte edilmesine çalışılacak” ifadesine yer verdi.

Habere göre, usulen Ocak ayı başlarında (muhtemelen ilk yarısında) Genel Sekreter’in, görev süresinin bir yıl daha uzatılması önereceği Barış Gücü raporu ile Kıbrıs sorunundaki gelişmelere yer vereceği İyi Niyet Misyonu raporu hazır olacak. Colin Stewart Güvenlik Konseyi’ne gelişmelerle ilgili bilgi vermek üzere New York’ta olacak. Raporların sunulmasından sonra Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karar taslağı hazırlanacak.

Karar taslağı, “pen holder” (yazıcı) olarak İngiltere tarafından hazırlanacak, görüşülmek üzere 5 daimi üyesinin önüne konulacak. Ardından, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinin de katılacağı Genel Kurul’da içeriği tartışılacak ve Barış Gücü’nün görev süresini 1 yıl daha uzatacak karar Ocak ayı sonundan önce benimsenecek.