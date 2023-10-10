Kıbrıs Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireleri İnisiyatifi, Kuzey Kıbrıs’ta sağlık odaklı çalışmaların fiziksel temelli yapıldığını, ruh sağlığına dair çalışmaların ise oldukça sınırlı olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Bir süre önce psikiyatri hemşirelerinin rollerini geliştirmek, haklarını korumak ve toplum ruh sağlığına yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulan, Kıbrıs Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireleri İnisiyatifi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İnisiyatif, yakında dernekleşeceklerini ve sosyal medya hesaplarını oluşturacaklarını belirtti.

Ruh Sağlığı Yasasına dair geçmişte çalışmalar yapılmış olsa da, 2018 yılından bu yana gündemde yasa konusunun bulunmadığına ve halen İngiliz idaresi döneminden kalan ruh sağlığı yasası kullanılarak, özellikle etik konularda ikilemler yaşandığına dikkat çeken inisiyatif, evrensel bir insan hakkı olan ruh sağlığına dair, hasta haklarını ihlal eden yaklaşımlara dayalı şikayetler aldıklarını da kaydetti.

İnisiyatif, hastalar ve ailelerin, sosyal olarak dışlanma, işsiz ve yalnız kalma korkularından dolayı sorunlarını dile getirmekte zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, en az yüksek lisans derecesine sahip olan uzmanlaşmış psikiyatri hemşirelerinin rollerinin kısıtlandığına, bu nedenle toplum ruh sağlığına olumlu katkıda bulunmakta zorlandıklarına işaret etti.