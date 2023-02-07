Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, 35 kişilik Sağlık ve Akut Ekibi’nin deprem bölgesine gönderileceğini duyurdu.

Arslanbaş’ın açıklaması şöyle;

“Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak 35 kişilik Sağlık ve Akut Ekibimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Listelerimizi ve sorumlu akademisyenlerimizin isimlerini paylaştık. Görev dağılımlarını yaptık. Türkiye’den sağlık mezunlarımız da destek verecek. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde Koordinasyon Merkezimiz de yoğun bir biçimde çalışıyor. Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak da Üniversitelerimiz olağanüstü bir gayret ile öğrencilerimiz ve aileleri için mesai gözetmeksizin Kriz Masaları kurarak çalışıyorlar. Türkiye’de AFAD ile birlikte koordineli çalışan ekiplerimiz aracılığı ile de kayıplarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz”