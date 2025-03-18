Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, 69 klasörlük Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde 1961-1975 yıllarına ait Kıbrıs Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmaları içeren belgelerin, Milli Arşiv'de halkın kullanımına açıldığını duyurdu.

Sadrazam, şu bilgileri verdi:

“1960 ile 1976 yılları arasında faaliyet gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin arşiv belgeleri, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin talebi üzerine KKTC Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Ankara Büyükelçisi Sayın İsmet Korukoğlu’nun girişimleri sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan arşivimize kazandırılmış, gerekli tasnif ve dokümantasyon işlemleri sonucunda halkımızın kullanımına açılmıştır.

Bu fon, 69 klasör içerisinde Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yer alan 1961-1975 yıllarına ait Kıbrıs Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmaları içermektedir. Yazışmalar, gizlilik ibaresi yoktur. Halkımız, 'Arşivlik Malzemenin Korunması, Değerlendirilmesi, Tasnifi, Araştırılması ve Arşiv Tekniği Yönetmenliği' kuralları çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği arşiv belgelerinden yararlanabilir.”