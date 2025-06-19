Lefkoşa’da Dumlupınar bölgesi ve Haspolat’ın bir kısmına yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

2- İskele bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi…

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre 10.00-13.00 saatleri arasındaki kesintiden, “Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele mandıralar ve İskele’nin bir bölümü" etkilenecek.