Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Kubilay Özkıraç, KIB-TEK’in siyasi çatışmaların merkezine çekilmesini önlemek ve kurumun zarar görmesinin önüne geçmek adına görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Özkıraç, “Sayın Başbakanımızdan, Bakanlar Kurulu’nun yeni bir atama yapmasını rica ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Yıllarını KIB-TEK’e adamış bir insan olduğunu, gerek kurumun gerekse sendikanın her kademesinde pek çok görevde bulunduğunu vurgulayan Özkıraç, “Ülkemizin ve halkımızın öz malı olan ve sonsuza dek yaşatma kararlılığında olduğumuz KIB-TEK’in ve çalışanlarımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını ve en önemlisi kurumu daha ileriye taşıyabilecek adımların neler olduğunu da en iyi bilen kardeşlerinizden olduğumu da düşünüyorum. Bu yüzden, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in teveccühü ile KIB-TEK’e Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandım. Bu noktada, siyasi bir bakış açısı ile değil, kurumun menfaatlerini önceleyerek atamamı gerçekleştiren Sayın Başbakanımıza şahsıma duyduğu güvenden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Özkıraç açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Değerli dostlar;

Yönetim kurulları güven, saygı ve eşgüdüm içerisinde görev yaparlarsa etkin ve başarılı şekilde çalışabilirler. Ne var ki, atamam gerçekleştiği günden itibaren, yazılanlar, çizilenler ve söylenenlerin ortaya çıkardığı resim bende bu güven ortamının tesis edilemeyeceği yönünde bir algı oluşturmuştur.

Hem şahsımı hem de Sayın Başbakanı başarısız kılmak isteyenlerin, siyasi hesabı olanların, popülizm peşinde koşanların sistematik saldırıları, manipülasyonları, şantaj ve tehditleri daha ilk günden kendini göstermiştir. Ben, aklında üzüm yemek değil bağcı dövmek olanlara, kurumu ileriye değil geriye taşımak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğim.

KIB-TEK için her zaman cesaretle elimi taşın altına koymaya hazırım ancak, KIB-TEK’e bizim üzerimizden zarar verilmesine de asla müsaade etmeyeceğim.

Bu düşüncelerimden hareketle, KIB-TEK’in siyasi çatışmaların merkezine çekilmesini önlemek ve kurumun zarar görmesinin önüne geçmek adına bana tevdi edilen görevden istifa ettiğimi ve Sayın Başbakanımızdan, Bakanlar Kurulunun yeni bir atama yapmasını rica ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

36 yıllık görev süresince KIB-TEK’te çalışanların takdiri ile sendikal mücadelede en üst makamlara getirilmiş çalışanlarımızın kazandığı en önemli hakların elde edilmesinde en ön cephede mücadele etmiş bir insan olarak bir kez daha ve yine KIB-TEK adına fedakarlık yapmaktan gurur duyduğumun da bilinmesini istiyorum”.