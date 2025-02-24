KIB-TEK'ten sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, geçen yıl 380 MW olan maksimum kış yükünün bu yıl 456 MW’a yükselerek yaklaşık yüzde 18’lik bir artış gösterdiği belirtilirken, “KIB-TEK, devam eden çalışmaları ve yatırımlarıyla halkımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Başbakanlık önderliğinde, doğabilecek enerji ihtiyacı öngörülerek, arızalı santraller tamir edildiği ve yeni santrallerin devreye alındığı ifade edilen açıklamada ayrıca, enerji tedariki sağlanan AKSA’nın da kapasitesinin artırılarak, bölgelerde yaşanabilecek enerji eksikliğinin önüne geçildiği kaydedildi.

- "Enerji ihtiyacını karşılamak için yakında yeni santral ihalesine çıkılacak"

KIB-TEK’in tüm bölgelerde altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü, ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtilen açıklamada, yatırımların devam ettiği ve ülkenin gelişimine bağlı olarak artan enerji ihtiyacını karşılamak için yakında yeni santral ihalesine çıkılacağı da kaydedildi.

-"Ekipler 24 saat sahada ve arızalara anında müdahale ediyor"

“Mevcut elektrik şebekesinin kapasite artırımları yapılmış, yeni projeler ise planlanan süreç içerisinde hayata geçirilmektedir. Santrallerimizin bakımları düzenli bir şekilde yapılmakta olup, yakıt tedarikleri tüm yakıt analizleri yapılarak, yakıt eksikliği yaşanmadan sorunsuz devam etmektedir” denilen açıklamada, bölgesel arızalara karşı ekiplerin 24 saat sahada olduğuna ve arızalara anında müdahale ettiğine de dikkat çekildi.

KIB-TEK, sosyal medyadaki olumsuz açıklamaların kurumu yıpratma ve popülizm amacı taşıdığını belirterek, halkın bu iddialara itibar etmemesi çağrısında bulundu. Açıklamada, yatırımların devam ettiği ve kesintisiz hizmetin sürdürüleceği vurgulandı.