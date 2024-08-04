" Görüşmede hemfikir olduğumuz kararların hayata geçmesi ve bundan sonraki süreçte de uyum içerisinde birlikte çalışmak için sizleri sağduyuya davet ediyoruz"

"El-Sen'in basın açıklaması yalan ve iftiralarla dolu"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarından itibaren eylem yapacağını açıklayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'na (El-Sen) eylemi kaldırma çağrısında bulunarak; "Görüşmede hemfikir olduğumuz kararların hayata geçmesi ve bundan sonraki süreçte de uyum içerisinde birlikte çalışmak için sizleri sağduyuya davet ediyoruz. Bu eylemin ne Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ne de halkımıza faydası olacak, sadece zarar verecektir" dedi.

Bu çerçevede herkesi sükûnete davet eden Kıb-Tek, "Uzlaşı noktasında kapılarımızın her zaman her kesime açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

-"Toplantıda çözümle alakalı takvimlendirme yapıldı"

Kıb-Tek yazılı açıklamasında bu sabah kurumda El-Sen yönetimiyle yapılan görüşmede, iş güvenliği konusunda ekipler kurularak iş güvenliği malzemelerinin kontrol edilmesi ve eksik malzeme olması durumunda acilen dahil eylem gerekçelerinin tek tek tartışılarak, çözümle alakalı takvimlendirme yapıldığını kaydetti.

-"El-Sen'in basın açıklaması yalan ve iftiralarla dolu"

El-Sen'in toplantıyla ilgili ve eylem kararını duyurduğu basın açıklamasının yalan ve iftiralarla dolu olduğunu kaydeden Kıb-Tek sendikayı kınadı; açıklamayı hayretle karşıladıklarını belirtti.

Kıb-Tek açıklamasında, "Ancak tüm maddeler görüşüldükten sonra El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, deneme sürecinde olan personellerin kadrolanması ile ilgili talepte bulunarak, hemen karar alınmasını istemiş ve ardından uzlaşı masasını terk etmiştir. Tuğcu’nun bu tavrı karşısında hem yönetimimiz hem de sendika yönetimi hayret içerisinde kalmıştır." dedi.

Sendika Başkanının masayı terk ederek yarın yapılacak eylemde ısrarcı olmasının kabul edilebilir bir tavır olmadığını vurgulayan Kıb-Tek şu ifadeleri kullandı:

"Öte yandan hatırlanmalıdır ki; El-Sen işe alım sürecinde bu geçici personellerin işten durdurulması ile ilgili hukuk süreci başlatmıştı. Ancak Kıb-Tek bu personellere sahip çıkarak işlerine devam etmelerini sağlamıştı. Söz konusu personellerin kadrolanmalarını da kurumumuz sağlayacaktır. Sendika Başkanının, deneme sürecinde olan ve gerekli prosedürleri henüz tamamlamamış personellerin kadrolanmasında ısrarcı olarak El-Sen'i eyleme sürüklemesi sadece bizlere değil, halkımıza karşı da alınmış bir tavırdır. Uzlaşı ve çözüm içerisinde başlayan toplantının bu şekilde sonlanması hepimizi derinden üzmüştür.

El-Sen’in masayı terk etmesine rağmen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak uzlaşılan tüm maddeleri halkımızın ve çalışanlarımızın menfaatleri doğrultusunda uygulamak için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olarak bugüne kadar yapıcı bir tavır sergileyerek çalışmalarımıza devam ettik ve bundan sonraki süreçte de aynı tavır içerisinde olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz. El-Sen’in yapacağı eylem ile birlikte halkımızın mağdur olmaması için duyarlı personellerimiz ve hizmet alımı ile çalışmalarımız devam edecektir."