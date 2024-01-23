KIB-TEK çalışanı iki zanlıya 5 gün tutukluluk! 1 kişi aranıyor
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), Girne’deki tesisinden yaklaşık 700 kg çıplak kablo ile 180 kg boyun bağı çalınmasıyla ilgili tutuklanan Kurum çalışanı Seyfullah Çetin ile suçla bağlantılı tutuklanan Hüseyin Öz bugün mahkemeye çıkarıldı.
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