“Santralların düzenli yük artırımı ile devreye alınmasıyla bölgelere peyder pey enerji verilmeye başlandı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), ekiplerin müdahalesiyle santralların düzenli yük artırımı ile devreye alınmasıyla bölgelere peyder pey enerji verilmeye başlandığını duyurarak, arızadan dolayı verilen rahatsızlıktan ötürü halktan özür diledi.

Güneşköy Trafo Merkezi’nde bu sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili olarak, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün sabah saat 05:00 civarında Güzelyurt’ta bulunan Güneşköy Trafo Merkezimizdeki kesicilerde bir patlama meydana gelmiş ve patlama sonucu Trafo Merkezimizde ciddi hasar oluşmuştur.

Arıza meydana gelmesiyle birlikte Santrallarımız koruma amaçlı otomatik olarak kendilerini emniyete almış, buna bağlı olarak ülke genelinde elektrik kesintileri meydana gelmiştir.

Meydana gelen arızaya hemen ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek Trafo Merkezi izole edilmiştir.

İzole edildikten sonra Santrallarımız düzenli yük artırımı ile devreye alınarak bölgelerimize peyder pey enerji verilmeye başlanmıştır.

Arızadan dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü siz değerli halkımızdan özür dileriz.”