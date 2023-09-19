Kenya'da gece devriyesi yapan askeri helikopterin, Somali sınırı yakınlarında düşmesi sonucu 8 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya Savunma Bakanlığına ait askeri helikopter, ülkenin Lamu kentinde Somali sınırı yakınlarında gece devriyesi yaparken düştü.

Kazada, helikopterde bulunan 8 asker yaşamını yitirdi.

Kenyalı yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini açıklarken Savunma Bakanlığı olayı soruşturmak için olay yerine ekip gönderdi.

Kenya askeri, El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele etmek için Somali sınırında görev yapıyor.