Doğu Afrika ülkesi Kenya, ilk nükleer enerji santralini 2027 yılında inşa etmeye başlayacak.

Business Daily'nin haberine göre, Kenya Nükleer Güç ve Enerji Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Justus Wabuyabo, ülkenin Kilifi ya da Kwale bölgesinde nükleer enerji tesisinin kurulması için ihale hazırlıklarının hızlandığını açıkladı.

2027'de tesisin inşasına başlamayı planladıklarını aktaran Wabuyabo, projenin tamamlanmasının yaklaşık 6 ila 10 yıl süreceğini ifade etti.

Tamamlandığında yaklaşık 1000 megavat kapasiteye sahip olacak tesisin, artan nüfusun ihtiyacına karşılık vermesi planlanıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 2021'de Kenya'ya nükleer tesis için altyapı çalışmalarına başlama izni vermişti.