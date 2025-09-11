Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulunduğu sırada Alman makamlarının, PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle iade talep etmesi sonrasında Almanya’ya gönderilen, burada hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz günlerde cezasının geriye kalan kısmını çekmek üzere Güney Kıbrıs’a dönen Kenan Ayaz için dün Rum Merkezi Cezaevi önünde destek gösterisi düzenlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Ayaz’ın davasını izleme grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, Ayaz’ın, ya başkanlık affı ya da cezasının bir kısmını çekmesine bağlı olarak, serbest bırakılması talep edildi.

Ayaz’ın avukatı Evstathios Evstathiu ise yaptığı açıklamada Ayaz’ın Güney Kıbrıs’a geri dönmesinin demokratik hakların savunulması ile adaleti teşkil ettiğini söyledi.

Ayaz’ın davasını izleme grubu ayrıca Güney Kıbrıs’taki Kürtlerle iş birliği içerisinde Ayaz’ın korunmasını ve serbest bırakılmasını talep ederken Ayaz’ın terörist eylemlerle faaliyetlerle ilişkisinin bulunmadığını ayrıca cezasının büyük bir bölümünü tamamladığını savundu.