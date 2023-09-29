Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasındaki "büyük" işbirliği olanaklarına atıfta bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesinin, Türkiye’nin, KKTC’nin Kazakistan’ın da üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeki düzeyini yükseltmeye çalıştığı önemli bir zamanda gerçekleştiğine atıfta bulunurken, haberinin devamında Kombos’un açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında Rum kesiminin Kazakistan’la olan işbirliğine değinen Kombos, Kazakistan’ın Kıbrıs sorunundaki ilkeli tutumu yanı sıra Kıbrıs sorununda BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanacak kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına dair çabalara olan desteğiyle ilgili memnuniyetini de ortaya koydu.

İki ülkenin uzun zamandan bu yana, ortak değerler ve uluslararası hukuka saygı duyulması temelinde, geliştirilmiş işbirliğine dair olanakların farkında olduğunu dile getiren Kombos, yeni konsolosluk ofisinin ikili bağların güçlendirilmesi için bağlantı olarak faaliyet göstereceğini, çeşitli alanlarda daha yakın bir işbirliği sağlayacağını aynı zamanda iki ülke toplumları arasında bağlantı kurulması ve ortak iş fırsatlarının ilerletilmesine yardımcı olacağını savundu.

Güney Kıbrıs ile Kazakistan’ın ortak değerleri ve beklentileri paylaştıklarını, aynı zamanda her ikisinin de uluslararası işbirliği, barış ve istikrarın öneminin farkında olduğunu dile getiren Kombos, uluslararası arenada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında ve diğer uluslararası forumlarda birbirlerine güçlü bir şekilde destek olduklarını ifade etti.

Kazakistan’ın AB’nin Orta Asya’daki temel ortağı olarak oynadığı hayati role de atıfta bulunan Kombos, Kazakistan’ın Orta Asya’da 2015 yılının Aralık ayında AB’yle geliştirilmiş bir ortaklık ilişkisi ve işbirliği anlaşması imzalayan ilk ülke olduğuna da dikkati çekti.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın AB üye devleti sıfatıyla, AB ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine olan desteğini de yineledi.

Gazeteye göre Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vassilenko ise açıklamasında, iki ülkenin güçlü dostluk ve işbirliği bağlarıyla bağlı olduklarına işaret ederek, Kazakistan hükümetinin Güney Kıbrıs’la üst düzey diyaloğu sürdürmeyi amaçladığını aynı zamanda siyasi temasların yoğunlaşmasının bu ilişkilerde gereken ivmeyi kazandıracağını dile getirdi.

Gazeteye göre, Kazakistan’ın Güney Kıbrıs’taki Fahri Konsolosu Yorgos Lakkotripis ise açıklamasında, Lefkoşa’nın Güney’inde Kazakistan’a ait bir konsolosluk ofisi açılmasının iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ve işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlenmesine ilişkin taahhüdün sembolü olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Lakkotripis, bu yeni diplomatik mevcudiyetin siyasi, ticari ve ekonomik alandaki yakın işbirliğini kolaylaştıracağını aynı zamanda vatandaşlara konsolosluk hizmetleri sunacağını da belirtti.

Rum kesiminin Kazakistan’da en çok yatırım yapan ülkelerden sayıldığını da dile getiren Lakkotripis, son 10 yıldır Güney Kıbrıs’tan Kazakistan’a yapılan doğrudan yatırımların 4,4 milyar Euro’nun daha fazlasına ulaştığını sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Vassilenko, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcısı ve söz konusu asamblenin yolsuzlukla mücadeleyle ilgili özel temsilcisi İrini Haralambidu’yla yaptığı görüşmede de açıklamalarda bulundu.

Vasilenko açıklamasında, Kazakistan’ın Kıbrıs sorununa BM tüzüğü ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları uyarınca bir çözüm bulunmasından yana olduğunu dile getirirken, Haralambidu ise açıklamasında, iki ülke delegasyonlarının AGİT parlamenterler Asamblesi çerçevesindeki iyi işbirliğine ve bunun daha da güçlenmesine dair arzuya atıfta bulundu.

Haralambidu Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, Kazakistan’ın dengeli tutumu ve BM tüzüğü ilkelerine olan bağlılığıyla ilgili memnuniyetini de ortaya koydu.

Politis gazetesi ise son sayfasında yer verdiği bir haberinde, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vassilenko’nun dün Güney Kıbrıs’ta bir dizi temaslarda bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’la daha yakın ilişkiler kurulmasına dair niyeti teyit ettiğini iletti.

İki ülke arasındaki yakın işbirliği çerçevesinde Lefkoşa’nın güneyinde Kazakistan Fahri Konsolosluğu açıldığını kaydeden gazete, eski bakan Yorgos Lakkotripis’in fahri konsolos olduğunu, bir sonraki adımın ise büyükelçilikler açılması ve doğrudan havayolu bağlantısı olduğunu ekledi.