Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği ocakta yaşamını yitiren işçilerin sayısı 32'ye çıktı. 14 madenciyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

- Olay

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki Kostenko maden ocağında gece yangın çıkmıştı.

Ocaktaki 252 işçiden 206'sının dışarı çıkarıldığı, 22'sinin cesedine ulaşıldığı, kalan 24 madenciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattığını duyurmuştu.