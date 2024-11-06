KAZADA ELEKTRİK DİREĞİ KIRILDI FACİADAN DÖNÜLDÜ

Ergün Yahat

Polis basın subaylığı yaptıği açıklamada 06.11.2024 tarihinde saat 15:10'da Mormenekşe'de Meşale sokak üzerinde Meryem ELKUVVETLİ GÜL (K-39) yönetimindeki RA 464 plakalı aracı ile Batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kavşakta durmadan Fatih Sultan Mehmet caddesine çıkış yaptığı sırada Fatih sultan Mehmet Sokak üzerinde Mehmet AKALIN (E44) yönetimindeki EU 513 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmıştır. çarpmaya müteakip ileri doğru savrulan RA 464 plakalı araç elektrik kurumuna ait ahşap elektrik direğine çarpıp önü batı istikametine bakar şekilde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan RA 464 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Merin GÜL (Ç-6-KKTC) ve EU 513 plakalı araç sürücüsü ambulans ile kontrol amaçlı kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastahanesi acil servisteki tedavilerine müteakıp aynı serviste Müşahade altına alınmışlardır. Tahkikat devam eder.