Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) üyeleri tarafından dün düzenlenen ve Komitenin faaliyetleri ile gelecek planlarının anlatıldığı etkinlik Rum basınına da yansıdı.

Alithia gazetesi: “Hepsini Bulamayacaklar – KŞK Üyesi Leonidas Pandekidis’in Kabulü” başlıkları altında verdiği haberinde, KŞK üyelerinin dün gerçekleştirdikleri basın toplantısında, KŞK’nın çalışmalarına devam edeceği taahhüdünde bulunduklarını yazdı.

Haberde, KŞK üyelerinin açıklamalarına da yer verildi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “KŞK’dan Mayıs Başına Kadar 1.704 Naaş Çıkarma” başlığı altında aktardı.