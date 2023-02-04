03.02.2023 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Adile ERK (K-17)
ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup,
soruşturma devam etmektedir.
Kayıp şahıs aranıyor
03.02.2023 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Adile ERK (K-17)
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