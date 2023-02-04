En fazla yağış nereye düştü? En fazla yağış nereye düştü?

03.02.2023 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Adile ERK (K-17)
ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup,
soruşturma devam etmektedir.