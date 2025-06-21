KAYBOLAN KÜÇÜK ATLASIN BULUNMASINDA ÖNCÜ KAHRAMANLAR: KİLİTKAYA AVCILAR BİRLİĞİ

Ergün Yahat

Dün akşam Kilitkaya köyünde akşam üzeri ormanlık alanda kaybolan ve 6 saat aramaların sonrasında bulunup her kes derin bir nefes aldıran ve kaybolduğu anın ilk dakikalarından itibaren harekete geçen Kilitkaya Avcılar birliği başkanı Alkan Kilitkayalı ve yönetimi ilgili mercileri gerekse basını erkenden bilgilendirip ekiplerin olay bölgesine erken ulaşmalarında büyük rol oynadılar .

Gerek köylüler gerekse dıştan arama bölgesine katılan ekipleri süratle olay bölgesine yönlendiren Alkan Kilitkayalı ve ekibine tebrik mesajları gelmeye devam ediyor..