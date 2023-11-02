Dörtyol’da, kavşakta durmadan anayola giren sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

"İlaç soruşturmasına benzer bir soruşturma süreci Telekomünikasyon Dairesi için de başlayabilir" "İlaç soruşturmasına benzer bir soruşturma süreci Telekomünikasyon Dairesi için de başlayabilir"

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında, KH 760 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametinden gelip, Geçitkale istikametine seyretmek isteyen Özdemir Yandaş (E-67)  Dörtyol kavşağında araçlara öncelik hakkı vermeden Gazimağusa-Lefkoşa anayoluna çıktı.

Yandaş’ın aracı Gazimağusa istikametine doğru seyreden İbrahim Beşgüller (E-24) yönetimindeki UB 918 plakalı aracın önünü tıkadı. Kaza sonucu yaralanan KH 670 plakalı araç sürücüsü Özdemir Yandaş ile araçtaki yolcu Gülşirin Altıyeva (K-51) ve UB 918 plakalı araç sürücüsü İbrahim Beşgüller, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi, polisin de kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

 