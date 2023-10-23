Lefkoşa'nın Çeri bölgesindeki bir evde dün üç kardeş arasında çıkan kavganın, yaralanmayla sonuçlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, üç kardeşin kavgası sırasında, kardeşlerden bir tanesinin av tüfeğiyle havaya ateş açtığını bunun sonucunda ise saçma tanelerinden dolayı kardeşlerden birinin hafif şekilde yaralandığını yazdı.

Habere göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Afiş asma sırasında olay

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise İsrailli bir kişinin, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Larnaka’da afiş asmak isterken dört kişinin saldırısına uğradığını yazdı.

Habere göre bahse konu dört kişi asılan afişi sökerek İsrailli'ye saldırdı.

Polis, dört kişiden biri olan 16 yaşındaki Suriyeli'yi tutuklayarak sorguya aldı