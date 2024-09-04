KAÜSEM’den yapılan açıklamaya göre, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci’nin de katıldığı sertifika töreninde, kursiyerler öğretim görevlisi Neşe Sarı eşliğinde tasarladıkları kıyafetleri konukların beğenisine sundu.

Törende konuşma yapan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Temel Moda Kurslarına her dönem yoğun ilgi gösterildiğini kaydederken, Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr. Emel Yılmaz ise bu kurs programında elde ettikleri başarılarla ülkede moda konusunda farkındalık yarattıklarını söyledi.