Katip Demir Türkiye Akdeniz bölgesi muhtarlarını misafir etti

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, ülkemizde Gazimağusa Muhtarlar Derneği'nin davetlisi olarak bulunan Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi muhtarlarını Aytotoro Restoran'da öğle ve akşam yemeği ile ağırladı.

Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Başkan Katip Demir'e bu misafirperverliği için teşekkür etti.

Türkiye'den gelen muhtarlar ise Başkan Katip Demir'e Atatürk amblemli, işlemeli TC ve KKTC bayraklı bir sandık hediye ederek minnettarlıklarını ifade ettiler.

Misafir muhtarlar ayrıca Başkan Katip Demir ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.