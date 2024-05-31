Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis’in, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani’nin, Larnaka liman ve marinasına yatırım yapma niyetinde olduğu şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, bakanın sanki kendisi Katar emiriymiş gibi açıklama yaptığı iddia edildi.

Alithia gazetesi: “Emir’in Yerine Emir – Hükümet Yetkilileri Emir Adına Yatırım Niyetleri Açıklıyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis’in, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani’nin, Larnaka liman ve marinasına yatırım yapma niyetinde olduğu şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, bakanın sanki kendisi Katar emiriymiş gibi açıklama yaptığını iddia etti.

Gazete, Rum hükümetinin, Larnaka liman ve marinası projesinin yükümlü şirketi “Kition Ocean Holdings” şirketiyle anlaşmasını feshetmesinden sadece 24 saat sonra Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafidis’in, Katar Emiri es-Sani’nin Güney Kıbrıs ziyareti sırasında söz konusu yatırıma ilgi gösterdiğini açıkladığını belirtti.

Bu açıklamaya karşın Katar Emiri’nin ziyareti sırasında herhangi bir açıklamada bulunmadığını, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise bu yöndeki bir soruya “ülkemize yatırım yapma konusunda genel bir ilgi mevcuttur” şeklinde belirsiz bir yanıt verdiğini vurgulayan gazete, Katar Emiri’nin ise Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin Yunanistan’a yatırım yapma niyetini bizzat kendisinin resmi olarak açıkladığını vurguladı.

Haberde, Emir’in Yunanistan’a yatırım niyetini bizzat dile getirmesine karşın Güney Kıbrıs’a yatırım yapma konusunda herhangi bir açıklamada bulunmamasına dikkat çekildi.