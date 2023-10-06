SYRİZA Başkanı Stefanos Kasselakis’in Güney Kıbrıs’taki temaslarına devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi SYRİZA Başkanı Stefanos Kasselakis’in “Athienu”(Kiracıköy)-“Piroi” (Gaziler) barikatının açılmasına ilişkin Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin talebi konusunda bilgilendirildiğini yazdı.

Kasselakis’in, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anıtlarına çelenk koymak için bölgeye gittiğini yazan gazete, Kasselakis’e, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki heyetin eşlik ettiğini, ziyarette Kostas Mişaulis’in kızının da yer aldığını belirtti.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kavazoğlu ve Mişaulis olayıyla ilgili Kasselakis’e bilgi verdi.

Stefanu ayrıca “Athienu”(Kiracıköy) ve “Piroi” (Gaziler) barikatının açılmasına ilişkin Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların talebi konusunda da Kasselakis’e bilgilendirmede bulundu.

Stefanu açıklamasında, “barikatların açılmasıyla desteklenen ortak çabanın, Kıbrıs sorununun çözülmesi, işgalin sonlandırılması, ülkenin yeniden birleşmesi gerektiğine dair uluslararası bir mesaj verdiğini" belirtti.