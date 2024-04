Et ve et ürünleri işletmecileri (kasaplar), “tek taraflı” yapıldığı iddiasıyla, et konusundaki fiyat emirnamesinin geri çekilmesi kararı aldığını bildirdi.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, kasaplar odada toplantı yaptı. Toplantıda, “tek taraflı emirnamenin derhal, bugünden geri çekilmesi” oy birliği ile onaylanırken, “fiilen ve kayıtsız, kaçak yollarla yapılmakta olan et ithalatının, kontrollü ve kayıtlı yapılmasına dair” karar alındı.

Toplantının açılışını KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptı. Ardından Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak söz aldı. Toplantıda, kasaplar da söz alarak eleştiri ve önerilerini ortaya koydu.

Toplantının sonunda 5 karar tasarısı onaylandı ve KTEZO Yasası çerçevesinde Genel Kurul kararı alındı. Sürecin yönetilmesi için de geçici yönetim kurulu oluşturuldu.

Açılış konuşmasını yapan Hürrem Tulga, emirnameye ilişkin eleştirilerini ifade etti. Kasapların esnaf olduğunu, “pahalılığın nedeni” olarak gösterilmelerini asla kabul etmeyeceklerini, hükümetin hedef göstererek ve yanıltarak sorumluluklarından kaçtığını savunan Tulga, son alınan kararla ortaya çıkan et fiyatlarından dolayı zaten zorda olan esnafa bayram için de "darbe vurulduğunu" kaydetti.

Tulga, “Biz de bir özeleştiri yapmalıyız. Dayanışma ve örgütlenme eksikliğimizi kabul etmeliyiz. Son anda harekete geçmenin cezasını çekiyoruz. Örgütlenmenin geliştirilmesi öncelikli görevimizdir. Et ithalatı resmi hale getirilmelidir. Kontrollü ve kayıtlı olmalıdır. Odamız, kooperatiflerimiz; kasaplarımızın da katılımıyla bunu yapmaya taliptir ve denetimini de üstlenmeye hazırdır” dedi.

-Akbıçak: “İmza atmam yanlıştı”

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak da, protokole imza atmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "et fiyat emirnamesinin önceden hazırlanarak yayına hazır hale getirildiğini, o güne kadar yapılan tartışmaların ve verilen sözlerin tam aksi yönde bir protokol metnine imza atmak durumunda bırakıldığını" söyledi.

Bundan dolayı kasaplardan özür dileyen Akbıçak, bir yolunu bulup meslektaşlarına danışmak için bile imzadan kaçamadığını ancak bu emirnamenin ve protokolün tamamen yanlış ve tek taraflı olduğunu öne sürdü.

Akbıçak, örgütlenmenin önemli olduğunu, kimsenin kendini yalnız ve güçsüz görmesine fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı, KTEZO Yasası altında kurulacak olan Kasaplar Birliğine katkı koymaya devam edeceğini söyledi.

Toplantıda, oy birliği ile alınan kararlar şöyle:

“Karar 1: Tek taraflı olan emirname derhal kaldırılmalıdır. Bu emirnamenin devamı halinde tüm kasapların iflas etmesi kaçınılmazdır. Karar 2: Ülkemizde et açığı bulunmaktadır. Kayıtsız, kontrolsüz ve kaçak devam eden et ithalatının kayıtlı ve kontrollü bir şekilde yapılması et tüketimi açısından elzemdir. Kasaplarımızın da katılımıyla birlikte kooperatiflerimiz bunu başarmaya hazırdır. Aynı zamanda denetimin KTEZO ve Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Karar 3: Hayvancılardan alınması gereken verginin %2 stopaj vergisi olarak kasaplardan alınmasına son verilmelidir. Karar 4: Bir an önce, bugünden erken kararlarımızın dikkate alınmaması halinde her tür eylemlilik kaçınılmaz olacaktır. Karar 5: Genel Kurul’un yapılacağı tarihe kadarki sürecin yönetilebilmesi için geçici Yönetim Kurulu oluşmasına karar verilmiştir. Sözcülük görevine de Mustafa Cumhur getirilmiştir.”

Geçici Yönetim Kurulu ise şu kişilerden oluştu:

“Lefkoşa Bölgesi: İsmail Kamkam, Kürşat Özcanikli, Hasan Bozkaya, Raşit Şenkaya, Halil Akbıçak, Azmi Erkasap, Tansel Dağaşaner. Mağusa Bölgesi: Ali Mertel, Nazife Gazioğlu, Serdar Tektaş. Girne Bölgesi: Cem Altay, Boysan Paşaoğulları, Özay Erlant, Necmi Kaya, Nihat Yalçın, Mustafa Cumhur. Güzelyurt Bölgesi: Zihni Gülveç. İskele Bölgesi: Arif Menteşoğulları. Orta Mesarya: Mehmet Seylani.”