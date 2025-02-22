Karşıyaka’da önceki gün 3 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonuyla alakalı olarak tutuklu sayısı 4’e çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, 19 Şubat’ta Karşıyaka’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kasırga Operasyonu kapsamında, 6 kilo 330 gram hintkeneviri, 5 gram da kubar esrar türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 64.085 TL, 540 ABD Doları, 4675 euro ve 1560 sterlin nakit para ele geçirilmişti. Olayla ilgili üç kişi B.A. (E-30), M.A.(E-36), A.A.(E-31) tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.(E-44) da tutuklandı.

Zanlılar huzurunda Karşıyaka bölgesinde narkotik dedektör köpeğiyle tekrar yapılan aramada, 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu daha bulundu. Operasyon kapsamında toplam 6 kilo 630 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.