Karşıyaka’daki bir inşaatın çatısında Alsancak sakini MD Azmir Hossain (E-22) dün ölü bulundu.

Polis bülteninde, Hossain’in Alsancak’ta ikamet ettiği ve çalıştığı inşaatın çatısında saat 21:00 sıralarında ölü bulunduğu kaydedildi. Adı edilenin üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin yapılacak otopside tespit edileceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

-Eliza Booth ölü bulundu

Öte yandan Karşıyaka’da sakin Eliza Booth (K-90) dün öğlen saatlerinde evinde ölü bulundu. Dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm nedeni için otopsi yapılacağı kaydedildi.

-Uyuşturucu madde olayları

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde dün tasarrufunda uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, şüpheli gördükleri Y.B.(E-53) üzerinde ve aracında yaptıkları aramada, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekibi de, dün İskele’de şüpheli olarak gördüğü bir araç sürücüsünü durdurup üzerinde ve aracında yaptığı aramada, 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. İsminin baş harfleri J.A.L.(E-33) olarak açıklanan şahıs tutuklandı.

Girne'de ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, bir evde yapılan aramada, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Evde kalmakta olan G.G.(E-38) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.