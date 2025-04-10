İç hukuk yolunun tükenmesi üzerine Akkor, süreci AİHM’e taşıyor

Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi, Eda Hançer Akkor’un karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkıyla ilgili talebini reddetti. İç hukuk yolunun tükenmesinden dolayı süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınıyor.

Yaklaşık 10 yıldır süren ve bugün karara bağlanan istinaf davasının karar duruşmasını Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile davanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenen sendikaların temsilcileri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri takip etti.

Saat 09.30’da başlayan duruşmada, mahkeme heyeti kararın gerekçesini okuyarak, daha önce alınan kararlara atıfta bulundu ve davayla ilgili süreci özetledi.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Eda Hançer Akkor, avukatı Nikoletta Haralambidu ile izlenecek sürece dair bir değerlendirme yaptı.

Gerekçeli kararın incelenmesinin ardından, davanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenen dokuz sendika, avukatlarıyla birlikte ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyerek, karar ve sonrasındaki adımlar hakkında bilgi verecek.

- Akkor: “Bu hakkın tanınması için AİHM’e başvuracağım”



Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin kararını açıklamasının ardından basına açıklama yapan Eda Hançer Akkor, annesinden kaynaklı vatandaşlık hakkı için başvurduğu davanın reddedildiğini belirterek, vatandaşlık hakkının tanınmadığı bu kararı üzülerek öğrendiğini ifade etti.

Kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eşit yurttaşlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Akkor, "Bu hakkın tanınması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım" dedi.

Dava sürecinde kendisine destek veren sendikalara ve sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Akkor, iç hukuk yolunun tükenmiş olduğunu ve davanın artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacağını açıkladı.

- Gelener: “AİHM’e başvuru için kararlılığımız devam edecek”

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ise kararın olumsuz olmasına rağmen mücadelede bir adım daha atıldığını belirtti.

Red kararından sonra avukatlarının bir değerlendirme yapacağını ve konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini kaydeden Gelener, gerekçeli kararı inceledikten sonra, ilerleyen günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek yol haritalarını ve desteklerini daha detaylı bir şekilde açıklayacaklarını ifade etti.

- Bengihan: “Bu mücadele bir başlangıç, hakkımızı her platformda arayacağız”

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan da yaptığı açıklamada Eda Hançer Akkor'un on yıldır süren hak mücadelesini ve bu mücadelenin binlerce insanı ilgilendirdiğini söyledi.

Eda Haçer Akkor’un yol açmak ve haklılıklarını ortaya koymak için on yıldır mücadele ettiğini belirten Bengihan, bu mücadelenin ve iç hukukun tükenmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulacak bir sürecin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Bengihan, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin, Kıbrıslı Türklere yönelik ayrımcılık yaptığını kaydeden, "Annesi ya da babası Kıbrıslı olan çocuklara yurttaşlık hakkı vermeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama biz yılmayacağız, hakkımız olan yurttaşlığı her platformda arayacağız ve bu hakkı alacağımıza inanıyorum. Bu mücadele aslında bir başlangıçtır" diye konuştu.

Güven Bengihan ayrıca, davaya sahip çıkan ve mücadele veren herkese teşekkürlerini iletti.

- Azer: “Karma birliktelik çocuklarının hakkını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz”

Kimliksizler Derneği Başkanı Can Azer ise Kimliksizler Derneği olarak, Eda Hançer Akkor nezdinde binlerce karma birliktelik çocuğu adına mücadele ettiklerini belirtti.

Davanın olumsuz sonuçlanmasına rağmen sürecin önemine dikkat çeken Azer, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin anayasal hakları teslim etmemesinin üzücü olduğunu ancak şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasına geçildiğini kaydetti.

Bu aşamayla "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin inisiyatifi dışına çıkıldığını ve bundan sonra daha bağımsız bir mücadele sürecinin başlayacağını vurgulayan Azer, karma birliktelik çocuklarının hakkını almak için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.