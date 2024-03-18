Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Güvercinlik Kavşağı-Gazimağusa girişi yol güzergâhı arasında orta refüj bakım ve temizlik faaliyetleri yapımına yarın başlanacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar sürmesi planlanan, Güvercinlik Kavşağı-Gazimağusa girişi (Hurmalı Çember) yol güzergâhı arasında orta refüj bakım ve temizlik faaliyetleri yapımına başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olundu.

(HUR/ŞEB)