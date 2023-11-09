"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılı dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk’ün bıraktığı en önemli eser olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağının altını çizen Karanfil, Kıbrıs Türk halkının da sonsuza kadar Atatürk’ün izinden gideceğini vurguladı.

Karanfil mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Ebediyete intikalinin 85. Yıl dönümünde seni saygı, özlem ve sevgiyle anarken, bizlere miras bıraktığın ilkelere sahip çıkıyor, yaşamımızın son anına kadar da ilkelerine bağlı kalacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum.

Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi yarın da senin izinden gitmeye ilelebet devam edecektir. Ruhun şad olsun”.