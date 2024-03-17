Kapının Ötesinde ‘Sihirli Dünya’ dans performansı, her yaştan izleyicinin ilgisini çekecek 50 dakikalık tek perdelik keyifli bir dans tiyatrosu Kapının Ötesinde ‘Sihirli Dünya’ dans performansı, seyirci ile buluşuyor.

‘Sihirli Dünya’ dans performansı, Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması), 23 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de sahnelenecek.

Yapılan açıklama şöyle:

"23/03/2024 Kapı Kapanışı: 19:55

Süre: 50 dk. Tek Perde

Dil: Türkçe

Kapının Ötesinde ‘Sihirli Dünya’ dans performansı, her yaştan izleyicinin ilgisini çekecek 50 dakikalık tek perdelik keyifli bir dans tiyatrosudur. Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sineması), 23 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de sahnelenecektir.

Yaşhan Dilhan’ın yazıp, yönettiği Kapının Ötesinde ‘Sihirli Dünya’ dans tiyatrosunun konusu; çok eski zamanlarda zengin iki kardeş tarafından alınmaması gereken büyülü bir kitap, bir sokak satıcısı tarafından, para ve tatlı dilin de etkisi ile, ikna edilerek alınır.

Başlarına geleceklerden habersiz kardeşler evlerine giderler.

Ev kapısına anahtarı takar takmaz büyünün etkisi hemen başlar!..

Uzun yıllar geçtikten sonra, yeni nesil bir sınıf öğrenci gurubu, okul mezuniyet kutlamalarını ormanda yaparlar.

Ormanda geceyi geçiren gençler, çok eski zamanlarda iki kardeşin başlattıkları büyünün

etkisi ile oluşan kapıyı bulurlar.

Sizce o kapıdan hepsi geçti mi?

Sihirli dünyada onları neler bekliyor?

Habersizce kapıdan geçip sihirli dünyada büyüyü yok etmek onların kaderimiydi?

Dans koreografilerini Yashan Dilhan’ın hazırladığı dans tiyatro gösterimizde; Ayşe Göknil, İlayda Koç,

Ada Kayıkoğlu, Irmak Ertan, İnci Esendağlı, Sevim Yağmur Koç, Karen Sevinç, Günay Canbay rol alıyor.

Gösterimizin seslendirmesini Ada Kayıkoğlu yaparken, ses ve ışık tasarımı Süleyman Akosman’a,

kostüm uygulama Ayşe Göknil’e, fotoğraf çekimlerimiz Sabiha Garabli’ye, dekor ve afiş tasarımı

Bekir Dilhan’a aittir.

Biletler 19 Mart 2024 (salı günü) tarihi itibariyle biletinial.com sitesinden temin edilebilir."