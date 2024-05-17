Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu ikinci toplantısı Azerbacan’ın başkenti Bakü’de yapıldı. Toplantıda KKTC de temsil edildi.

Türkiye Türk Dil Kurumu ile Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki Uluslararası Türk Akademisi iş birliğinde düzenlenen toplantıya KKTC’yi temsilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı katıldı.

Türk devletlerinin dilden sorumlu kurumlarının temsilcilerinden oluşan Komisyon’un Türk devletleri dillerinin alfabelerinin uyumlaştırılması, Latin alfabesine geçmek niyetinde olan Türk devletlerine desteğin verilmesi amacıyla kuruldu.

KKTC’nin de yer aldığı Komisyon’da Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan da bulunuyor.

Komisyon toplantısında Türkî devletler arasında ortak bir alfabeye kavuşulması ile ilgili çalışmaların artırılması, ortak terim birliğine varılması için çalışmaların başlatılması kararı alındı.

Açıklamada, KKTC’nin Komisyon’da temsiliyetinin Türk Dil Kurumu’nun desteği ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’in çabalarıyla mümkün olduğu kaydedildi.